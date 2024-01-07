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Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, insan hakları ihlali gerekçesiyle hükümete dava açtı - Son Dakika
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Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, insan hakları ihlali gerekçesiyle hükümete dava açtı

Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı. Breivik, cezası süresince diğer mahkumlarla temasının olmamasının insan hakları ihlali olduğunu savunarak Norveç hükümetini dava etti. Breivik'in davası 8 Ocak'ta görülecek.

Norveç\'te 2011\'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, insan hakları ihlali gerekçesiyle hükümete dava açtı
07.01.2024 - 16:55,
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Norveç'te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik, insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hükümete bir kez daha dava açtı.

Breivik, 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğu, cezası süresince diğer mahkumlarla teması bulunmadığı ve bunun insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Norveç hükümetini tekrar dava etti.

Norveç'te hücre hapsindeki Breivik'in kaldığı iki katlı binada mutfak, yemek odası, Xbox oyun sistemi bulunan televizyon odası, birçok sandalye, Eyfel Kulesi tablosu, spor odası ve 3 muhabbet kuşu bulunuyor.

Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, müvekkilinin dışarıdan birisiyle "anlamlı ilişkiler" kurmasının imkansız olduğunu ve Breivik'in mektup göndermesinin engellenmesinin insan haklarının bir başka ihlali olduğunu savundu.

Breivik'in davasının 8 Ocak'ta, Ringerike'deki hapishanenin spor salonunda görülmesi bekleniyor.

Breivik'in "insan haklarının ihlali" gerekçesiyle davaları

Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, Breivik'in 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğunu ve cezası süresince diğer mahkumlarla teması olmadığını, bunun insan hakları ihlali olduğunu savunmuştu.

Storrvik, Adalet Bakanlığına 2022'de bildiri göndererek Breivik'in tecridine son vermek için Norveç hükümetine dava açmış ancak Breivik'in "ıslah olduğuna" dair kanıt bulunmadığına karar verilmişti.

Breivik, 2015'te Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Şikayeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükümetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti.

Hükümet ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Breivik, ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

AİHM tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu 2018'de reddetmişti.

Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, insan hakları ihlali gerekçesiyle hükümete dava açtı - Son Dakika
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