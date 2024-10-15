Norveç'ten DSÖ'ye 1 milyar kron destek - Son Dakika
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Norveç'ten DSÖ'ye 1 milyar kron destek

Norveç, DSÖ'ye 2025-2028 döneminde 1 milyar kron bağışlayarak küresel sağlık sistemlerine destek verecek.

15.10.2024 12:02
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OSLO, 15 Ekim (Xinhua) -- Norveç hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) büyük bir mali destek sağlama kararı aldığını duyurdu. Önümüzdeki dört yıl boyunca (2025-2028) sağlanacak olan bu destek kapsamında Norveç, DSÖ'ye 1 milyar Norveç kronu (93 milyon ABD doları) bağışlayacak.

Norveç hükümeti Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında DSÖ'nün sürdürülebilir finansmanı için ilk yatırım turu sırasında yapılan bu katkının, Norveç'in küresel sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve DSÖ'nün küresel sağlıktaki önemli rolünü desteklemeye olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Her zamankinden daha önemli hale gelen Dünya Sağlık Örgütü, özellikle kriz zamanlarında bir buluşma yeri ve koordinasyon organı olarak önemini defalarca kanıtlamış durumda" dedi.

İlk kez uygulanan yatırım turu, DSÖ'nün çalışmaları için daha sürdürülebilir finansman sağlamayı amaçlıyor. Norveç etkinliğe Fransa, Almanya, Brezilya, Moritanya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

Norveç'in katkısı, DSÖ'nün krizle müdahale çalışmalarına yaptığı zorunlu katkı ve bağışlara ek olarak esnek fonlar şeklinde tahsis edilecek. Bu esneklik, DSÖ'nün kaynaklarını yönetim organı olan Dünya Sağlık Asamblesi tarafından belirlenen öncelikli alanlara tahsis edebilmesi için kritik önem taşıyor.

Halihazırda DSÖ'nün finansmanının büyük bir kısmı özel amaçlar için ayrılmış gönüllü katkılardan geliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Norveç, Sağlık, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'ten DSÖ'ye 1 milyar kron destek - Son Dakika

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