Norveç\'ten İsrail\'e Kınama

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarını kınadı.
Eide, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırılarına ilişkin, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
UNIFIL'in, BM Güvenlik Konseyi'nden aldığı yetki dolayısıyla Lübnan'da faaliyet gösterdiğini belirten Eide, BM kurumlarına zorla girmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.
Eide, "BM barış gücü askerlerine yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymaya çağırdı.
İsrail UNIFIL'i hedef aldı
UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.
Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.
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