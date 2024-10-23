Norveç'ten İsrail'e Ticaret Uyarısı

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OSLO, 23 Ekim (Xinhua) -- Norveç hükümeti, ülkedeki şirketlerin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı varlığını sürdürmesine hizmet edecek ticaret ve ticari işbirliğine girmemeleri yönündeki çağrısını güncelledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Salı günü yaptığı basın açıklamasında, "Bu tür ticaret ve ticarete yönelik işbirliğinde, insan hakları ve uluslararası insani hukukun ciddi ihlalleri söz konusu olabilir" dedi.

Bakan, ticaret ve ticarete yönelik işbirliğinin "bazı durumlarda söz konusu hakların ihlalinin devamını mümkün kılan bir faaliyet olarak değerlendirilebileceğini" ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı 19 Temmuz'da yayımladığı tavsiye görüşünde, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında varlığını sürdürmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğu sonucuna varmıştı.

Eide, "BM'nin en önemli yargı organı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve bir an önce sona ermesi gerektiğine hükmetmiştir. İşgali sona erdirmeyi başarmak istiyorsak, bu faaliyete gelir sağlayan herkes sorumluluk almalı" dedi.