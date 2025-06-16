Numan Kurtulmuş'tan Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş'tan Anıtkabir Ziyareti

16.06.2025 14:48
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni dönemde görevine başlarken Anıtkabir'i ziyaret etti.

(TBMM) - TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapmak üzere yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş ile yeni seçilen TBMM Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş, beraberinde TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Numan Kurtulmuş Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyeti daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi ve heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz, 28'inci Dönem'in ikinci devresine girerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı'nın değerli üyeleriyle birlikte, görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlığımızı teyit ederiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve İstiklal Mücadelemizin Başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen, saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zemindir. Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz dönem, siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla; terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa etmenin çabası içindeyiz.

Şiddetin her türünün demokrasiyi, kalkınmayı ve insan haklarını tehdit ettiği bilinciyle, Meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin, kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz. Yeni dönemde demokratik katılımı artıracak, yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir içtüzük çalışması için siyasal partilerimizle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedefliyoruz.

'Sözü güçlü, gücü tesirli' Türkiye'nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil bir anayasa ile Türkiye'yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir. Bu hedefi, partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirme irademiz bakidir.

Adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali, aziz milletimizin ortak ufkudur. Ülkemizi, bölgesinde ve dünyada barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü yapmak için durmaksızın çalışacağız. Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kez daha yineliyor; aziz hatıranızı saygı ve şükranla anıyoruz. Yüce Meclisin bizlere yeniden tevdi ettiği bu kutlu görevin ağırlığını ve anlamını biliyor; emaneti hakkıyla taşıma sözümüzü yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi; atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş'tan Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

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