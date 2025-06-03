Numan Kurtulmuş Yeniden Meclis Başkanı

(ANKARA)-TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanlığı'na seçilen AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş, "Meclisimizin 28. Yasama Dönemi ikinci devre başkanlık seçiminin; Gazi Meclisimizin tarihine yakışır şekilde, aziz milletimize umut ve güven veren, Türkiye'nin her alanda yükselişine katkı sunan bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde, AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. CHP'nin adayı CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu, Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin üçüncü turunda kullanılan 529 oyun 329'unu alan AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanlığı'na seçildi.

Kurtulmuş, yeniden başkan seçildikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı teşekkür mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Yasama Dönemi ikinci devresi için şahsımı yeniden TBMM Başkanı olarak seçen yüce Meclisimizin tüm üyelerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu yüksek sorumluluğun, millet iradesine duyulan güvenin ve Gazi Meclisimizin tarihi misyonuna sahip çıkmanın bir tezahürü olduğunun bilincindeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece bir yasama organı değil; aynı zamanda milli egemenliğimizin sarsılmaz kalesi, demokrasimizin kalbidir. Bu çatı altında görev yapmak, her bir milletvekilimiz için milletimize ve tarihimize karşı büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu görevi, Meclisimizin daha etkin, daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir yapıya kavuşması yönünde güçlü bir sorumluluk olarak görüyor; bu doğrultuda kararlılıkla çalışacağımı ifade ediyorum. Bu süreçte, başta Cumhur İttifakı olmak üzere, tüm siyasi partilere ve milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclisimizin 28. Yasama Dönemi ikinci devre başkanlık seçiminin; Gazi Meclisimizin tarihine yakışır şekilde, aziz milletimize umut ve güven veren, Türkiye'nin her alanda yükselişine katkı sunan bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."