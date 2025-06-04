Nurdağı'na 40 Bin Ton Kapasiteli Depo

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı ilçesine 40 bin ton kapasiteli bir lisanslı depo kurulacağını duyurdu.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Nurdağı ilçesindeki çiftçilerin tarımsal ürünlerini sağlıklı, kaliteli ve güvenli koşullarda muhafaza edebilmeleri için 40 bin ton kapasiteli lisanslı depo kurulacağını söyledi.

Depoda, arpa, buğday ve mısır ürünlerini depolamanın mümkün olacağını ifade eden Şahin şunları kaydetti.

"Gazi şehrimizin makarna ve bulgur sektöründe ülkemizin lokomotif şehri olduğu gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda Nurdağı'nda yapılacak lisanslı depo şehrimizin tarımsal ve tarıma bağlı ticaret kapasitesine de katkı sağlamış olacak. Bilindiği üzere Gaziantep makarna ve bulgur sektörü yıllık ortalama 3 milyon tona yaklaşan devasa bir hammaddeyi mamul madde haline getiriyor. Bu sebeple yapılacak olan deponun gerek hububat üreticisini gerekse sektör temsilcilerini de ciddi anlamda rahatlatmış olacak. Böylelikle çiftçilerimiz ürünlerini uygun fiyata, sağlıklı, güvenilir ve daha uzun süre saklama imkanı bulacaktır. Şimdiden hayırlı olsun."