Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı 7 mahalledeki okullar, bugün yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tatil edildi.
Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesi merkezli 11.18'de 3,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir hasar tespiti olmadığı belirtildi.
Depremde öğrencilerin panik yaşaması nedeniyle 7 mahallede okullar bugün tatil edildi.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Deprem nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?