Nurullah Efe Cezaevine Gönderildi

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) kurucu genel başkanı Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

HKP Merkez Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe'nin 117 gündür ev hapsinde olduğu, şu ana kadar 15 yıla yakın hapis cezası verildiği ve devam eden davalarda da 40 yıla yakın hapis cezası istendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Efe'nin parti genel başkanlığı ve üyeliğinin Yargıtay tarafından düşürülmesinin kesinleştiği, kendisine siyaset yasağı getirildiği ve partinin 1. olağanüstü genel kuruluyla genel başkanlığa Mustafa Şahbaz'ın getirildiği hatırlatıldı.

"TRUMP KANLI AYAKLARIYLA TOPRAKLARIMIZA BASTIĞI GÜN, EFE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Nurullah Efe'nin bir davada verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için Maltepe Cezaevi'ne gönderildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok iyi biliyoruz ki AKP'gillerin amacı, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini engellemektir. Aralarında, 5 Temmuz'da Birinci Meclis önünde gerçekleştirdiğimiz NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan ve 13'ü hala gözaltında tutulan yoldaşlarımızın da bulunduğu yüzlerce vatanseveri işkenceyle gözaltına alan AKP'giller, ABD emperyalist haydut devletinin başkanı Trump'ın kanlı ayaklarıyla vatan topraklarını kirlettiği gün Nurullah Efe'yi cezaevine göndermiştir. Tutuklamalar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz."