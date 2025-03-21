NYPD'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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NYPD'de İftar Programı Düzenlendi

Müslüman polisler, NYPD merkezinde geleneksel ramazan iftarı düzenledi ve ödüller verildi.

21.03.2025 07:16
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NEW New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, iftar programı düzenledi.

New York Müslüman Polisler Derneği (MOS) tarafından NYPD'nin merkez binasında düzenlenen 17. geleneksel ramazan iftarına, NYPD'de görev yapan polisler ve ailelerinin yanı sıra Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile davetliler katıldı.

MOS Başkan Yardımcısı Türk komiser Ali Hammutoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuduğu programda, NYPD'nin çalışmaları ve Müslüman polislerin dünyanın farklı bölgelerindeki felaketlere yönelik insani yardım faaliyetlerini anlatan bir sunum yapıldı.

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter, burada yaptığı konuşmada, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Katılımcıların ramazan ayını kutlayan Akhter, derneklerinin yaptığı çalışmaları anlattı.

NYPD Emniyet Müdürü Birinci Yardımcısı Lisa D. White da iftar dolayısıyla Müslüman polislerin ve ailelerinin arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

White, "Ramazan ayının İslam'da çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ramazan, sabrı, empatiyi ve disiplini öğretir ve bu dönemde birçoğumuz ruhsal gelişime yönelir." diye konuştu.

İftar programında NYPD'de görev yapan başarılı polisler ile New York toplumuna yönelik gayretli çalışmaları dolayısıyla 22 kişiye ödül verildi. Ödül alanlar arasında 4 Türk kökenli polis ile Türk-Amerikan toplumundan bazı üyeler de yer aldı.

Kaynak: AA

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