OAC'deki Elmas Ambargosu Kaldırıldı

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Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC), 2013'ten bu yana Kimberley süreci kapsamında uygulanan elmas ambargosu kaldırıldı.

OAC Maden ve Jeoloji Bakanı Rufin Benam Beltoungou, yaptığı yazılı açıklamada, Kimberley süreci çerçevesinde 2013'ten bu yana Orta Afrika elmaslarına uygulanan ambargonun tamamen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ambargonun kaldırılması için çok çalıştıklarının altını çizen Beltoungou, "OAC elması artık ulusal topraklarda üretilebilir ve mümkün olan her yere ihraç edilebilir." ifadesini kullandı.

OAC elmaslarına Kimberley sürecine üye ülkeler tarafından 2013'ten bu yana ambargo uygulanıyordu.

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öncülüğünde 5 Kasım 2002'de oluşturulan ve elmas ticaretinin kontrol altına alınması suretiyle çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasın yasa dışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan bir forum.

Bu sistem çerçevesinde, belirlenmiş ilkeler uyarınca belgelendirilmemiş elmasın ticaretine izin verilmiyor.

Bu sisteme taraf olmayan ülkelerden ithalat ve bu ülkelere ihracat önleniyor.

Türkiye, 14 Ağustos 2007 itibarıyla sürece üye olmuştu. Türkiye'nin üyeliği ile birlikte üye sayısı 47'ye ulaşmıştı.

Kimberley sürecine, aralarında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin de bulunduğu 47 ülke taraf oldu.