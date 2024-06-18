Ödemiş'te çıkan yangın inşaat halindeki binalara sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp bir sitede bulunan inşaat halindeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü.
Merkez Zafer Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, bir sitenin inşaat halindeki binalarına sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binaların çatılarına ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi.
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