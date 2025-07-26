İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçaklı ve sopaların kullanıldığı yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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