Ödemiş'te okul müdürü cinayeti davası yeniden başladı - Son Dakika
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Ödemiş'te okul müdürü cinayeti davası yeniden başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi olayında, cinayete yardım ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan hapis cezası alan sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar yargılanmasına başlandı. Duruşmada, müdürün eşi sanığın azmettirici sıfatıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

06.07.2024 00:05
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürü Ayhan Kökmen'in makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi olayında, "cinayete yardım ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan yerel mahkeme tarafından 20 yıl 4 ay hapis cezası verilen tutuklu sanık Birol Y'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar yargılanmasına başlandı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Birol Y. ile Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Ümmü Kökmen, eşinin öldürülmesinde Birol Y'nin azmettirici sıfatıyla cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Birol Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hangi baba bunu yapar? Ben cahil bir baba değilim. Bir öğretmeni öldürtecek kadar cani değilim. Beraatımı istiyorum. Adalete güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Mağdur Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, duruşma sonrası AA muhabirine, Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülme olayının ardından 7 yıl geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yargılamanın ilk aşamasında suça sürüklenen çocuklar ceza aldılar .Yine suça sürüklenen çocuklardan birinin babası yardım eden sıfatıyla bir ceza almıştı. Sonra biz kararı temyiz etmiştik. Aslında baba sanık yardım eden değil olayı azmettiren baş rolünde olduğu gerekçesiyle. Çünkü yardım etmeden ceza almıştı. Daha fazla ceza alması gerektiği düşüncesiyle biz temyiz etmiştik. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de bizim bu itirazımızı haklı buldu ve sanığın yardım eden değil azmettiren olduğunu karar verdi. Ceza dairesinin bozma ilamına buradaki mahkemesinde bir anlamda iştirak ettiği anlamına geliyor. Bu saatten sonra beklediğimiz onay sanığın en yüksek cezayla azmettiren sıfatıyla kamu görevlisini tasarlayarak öldürme suçundan yani adam öldürme suçunun nitelikli suçundan cezalandırılacağı beklentisi içindeyiz. Bugün savunma, esas hakkındaki savunmalarını sunmak üzere süre aldı. Dava 23 Temmuza ertelendi. 23 Temmuzda davanın sona ereceği ve adaletin yerini bulacağı düşüncesindeyiz."

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına girerek pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4 öğrenci ile bunları azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası Birol Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar olarak nitelediği U.Y'nin 23 yıl 1 ay 10 gün, İ.P'nin ise 22 yıl hapsine, "Cinayete yardım" suçundan yargılanan U.Y'nin babası Birol Y. ise 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklara verilen kararlarda iyi hal indirimine gitmeyen mahkeme, tutuksuz yargılanan C.A. ve Y. O'nun ise beraatına hükmetmişti.

Yargıtay, çocuklar hakkındaki hükmün onanmasına karar vermiş, Birol Y. hakkında verilen kararı bozarak yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

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