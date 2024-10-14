Odessa'da Rus Füze Saldırısı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentinde bir limana düzenlediği saldırıda iki sivil geminin hasar gördüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir limana füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kuleba, kentteki bir limanın altyapısına düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırıda limandaki Palau bayraklı yük gemisi "OPTIMA" ve Belize bayraklı "NS Moon" adlı gemilerin hasar gördüğünü kaydeden Kuleba, limandaki tahıl depoları, kargo vinçleri gibi altyapının bir kısmının hasar gördüğünü paylaştı.

Kuleba, Palau bayraklı yük gemisi OPTIMA'nın birkaç gün önce düzenlenen bir saldırıda da hasar gördüğünü hatırlattı.

Ukrayna: Herson'a düzenlenen İHA saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Ukrayna'nın Herson Bölgesel Devlet İdaresi'ne ait sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bölgedeki bir sivil araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.