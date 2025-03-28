ODTÜ'de Öğrencilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
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ODTÜ'de Öğrencilere Polis Müdahalesi

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Polis, ODTÜ'de çimlerde şarkı söyleyen öğrencilere müdahale etti, dokuz öğrenci gözaltına alındı.

28.03.2025 07:06
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, ODTÜ'de çimlerde oturarak şarkı söyleyen öğrencilere polis ekipleri tarafından gece yarısında müdahale edildiğini söyledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, öğrencilere herhangi bir uyarı yapılmadan müdahale edildiğini ve dokuz öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrenciler kampüslerde ses yükseltiyor. O noktalardan biri olan ODTÜ sık sık polis müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kampüste çadır kurup şarkı söyleyen öğrencilere polis müdahalesi gerçekleşti. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol müdahalenin yaşandığı noktaya giderek öğrencilere destek oldu.

Öğrencilerin kişisel eşyalarının dahi polis ekipleri tarafından toplanarak götürüldüğünü belirten Yaman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir baskın haberiyle buraya geldik. Öğrenciler oturarak şarkılar türküler söyleyerek sürdürdükleri eylemin saat 02.00'de polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. Polisin buraya adeta şafak oerasyonu gibi girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde bir korku ikliminin yaratılmasına itirazımız var. Bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen bu kadar arkadaşın alınıp götürüldüğü, çadırların yerle bir edildiği, bu yere geri dönüldüğünde kişisel eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını onların da toparlanıp götürüldüğünü ifade ediyorlar. ODTÜ direnişin sembolüdür. Öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını destekliyoruz. Polisin kimin talimatıyla buraya girdiğini bilmiyoruz. Kampüsün sorumluluğunun ait olduğu Rektörün konuya bir an önce el atması gerektiğini polisin buraya nasıl girdiğini bize açıklaması gerektiğini savunuyoruz. Her gün toplu toplu emniyete gelen arkadaşlarımızı takip ediyoruz ama bu böyle sürmez. Bir şekilde bu operasyonların son bulması gerekiyor."

Dokuz öğrencinin gözaltına alındığını belirten Erkol, "Bize ulaşan bilgiye göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeri girmesi söz konusu. Öğrenciler ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden uyarı almadıklarını söylüyorlar. Akademik teamüllere de aykırı hiçbir uyarı yapmadan polisi çağırmak. Dağcılık Kulübünün 50. yılı dolayısıyla asılan bir pankart bahane ediliyor. Umuyorum bu durum yarın aydınlanır ve gözaltına alınan dokuz genç herhangi bir soruşturmaya mahal kalmadan okullarına dönerler. Konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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