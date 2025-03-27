ODTÜ Öğrencilerinden İmamoğlu'na Destek Protestosu

Haber: Berfin Bayır - Görüntü: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin Rektörlük binası önünde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarda kolluk kuvvetlerinin verdikleri sözü tutmadığına dikkat çekilerek "AKP iktidarı ve atadığı kayyum rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in kampüsümüzde el ele yürüttüğü faşist politikalarıyla, ODTÜ'ye soktukları çevik kuvvet ve tomaların kampüsümüzü işgal etmesini kabul etmiyoruz. Bizler artık mücadele ateşini yaktık, gözaltılar tutuklamalar ve baskılar bizi yıldıramayacak. Gözaltına alınan ve tutuklanan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

ODTÜ öğrencileri, Rektörlük binası önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden protestolarda polisin ve rektör Ahmet Yozgatlıgil'in tutumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler "Yozgatlıgil ODTÜ'ye rektör olamaz", "Ne iktidar ne rektör, ODTÜ bizimdir", "Birleşe, birleşe kazanacağız", "ODTÜ ayakta AKP'ye direniyor" sloganları atıldı. Ayrıca öğrencilere destek vermek için ODTÜ Mezunlar Derneği de alana geldi.

"Polis kimyasal içerikli su ve gaz bombalarıyla ODTÜ öğrencilerine saldırdı"

Açıklamada, 26 Mart 2025 tarihinde kolluk kuvvetlerinin bir gün önce verdiği sözü tutmadığı belirtilerek "Kolluk kuvvetlerinin tutumuna karşı kendi yaşam alanlarında hapsedilmeyi kabul etmeyen ODTÜ öğrencileri demokratik ve anayasal haklarına dayanarak barışçıl bir gösteri gerçekleştirmek istemiştir. AKP iktidarı ve atadığı kayyum rektörü Ahmet Yozgatlıgil'in kampüsümüzde el ele yürüttüğü faşist politikalarıyla, ODTÜ'ye soktukları çevik kuvvet ve tomaların kampüsümüzü işgal etmesini kabul etmiyoruz. Biz barışçıl bir şekilde okulumuzun çoğu öğrencisinin yaşadığı yüzyıla ulaşma talebinde bulunurken polis kimyasal içerikli su ve gaz bombalarıyla ODTÜ öğrencilerine saldırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Biz bizi bölmeye çalışan bu eylemlere pabuç bırakmayacağız"

Rektör Yozgatligin'in polisin ODTÜ'ye girmesine izin vermesiyle başlayan süreçte öğrencilerin plastik mermi, gaz kapsülü saldırıları ve işkence ile gözaltına alınmaya maruz kaldığına dikkat çekilerek açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ODTÜ öğrencilerinin iradesini ve özgürlük talebini sindireceğini zanneden Ankara emniyeti gözünü karartarak 30 arkadaşımızı işkence ile gözaltına almıştır. Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteler tek adam iktidarına karşı ayakta. Bu mücadele ise kırılmaya çalışılıyor. Yüzlerce arkadaşımız tutuklandı, ev hapsi aldı. Yüzlercesi ise hala gözaltında. Bizler artık mücadele ateşini yaktık, gözaltılar tutuklamalar ve baskılar bizi yıldıramayacak. Gözaltına alınan ve tutuklanan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Bugün eylemlerin Türkiye'nin dört bir yanında gerici bazı gruplar tarafından da mücadelenin bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Başkent Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde yaşananları gördük. Biz bizi bölmeye çalışan bu eylemlere pabuç bırakmayacağız. Birlikteliğimizi bozamayacaksınız. Bu okul bizim ve bütün arkadaşlarımız özgürce bir araya gelmedikçe mücadelemizi yürüyüşlerimizle, ders boykotlarımızla devam ettireceğiz."

Açıklamanın ardından öğrencilerin katılımıyla bir forum düzenlendi. Forumda öğrenciler gündeme dair mevcut sorunlar hakkında tartıştı. Yürütülen tartışma sonrası Gezi Parkı eylemine dair bir belgesel gösterimi yapıldı.