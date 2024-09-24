Öğrenci Ölümünde Öğretmen Yargılanıyor - Son Dakika
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Öğrenci Ölümünde Öğretmen Yargılanıyor

Ordu'da okul bahçesinde 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili öğretmenin yargılanmasına başlandı.

24.09.2024 20:52
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Banu Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın annesi Eda ve babası Yakup Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Kaya savunmasında, Gazi İlkokulu'nda 13 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, şunları ifade etti:

"Sevk ve idaremdeki aracımla okula gittim. Okulumuzun girişi kısmına dik bir rampayı geçtikten sonra sağa dönüş yapılarak girilmektedir. Kot farkından dolayı Miray'ı göremedim. Kapıdan giriş yaptığım sırada aracım, etrafında herhangi bir cisim belli edecek şekilde uyarı vermedi. Bu sırada aracımın camları kapalı, klima açık ve müzik dinlemiyordum. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek şekilde sarsıldı. Sonrasında aracı park ettim. Giriş kapısına baktığımda yerde Miray'ı yatar vaziyette gördüm. Aynı zamanda bağrışma sesleri duydum."

Miray'ı o şekilde gördüğünde fenalaşıp bayıldığı için sonrasını hatırlamadığını anlatan Kaya, okuldaki tüm görevli idari personel ile öğretmenlerin tamamının araçlarını okul bahçesine park ettiklerini de aktardı.

Sanık Kaya, beraat talebinde bulundu.

Anne Eda Arslan ise uyum haftasının ilk gününde kızı ile okul bahçesinde olduğunu ifade ederek, "Miray o sırada ablası ile arkadaşlarıyla bahçede oyun oynuyordu. Ben de o sırada bahçedeydim. Okulun giriş kapısına geldiği sırada sağa doğru manevra yaptı. Kızımın sırtı kapıya dönüktü. Sanık hızlı şekilde bahçe içine giriş yaptığı aracıyla kızımın üzerinden geçti. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Baba Yakup Arslan da olay günü köyde olduğunu, kendisine telefon aracılığıyla durumun bildirildiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Tanık Dilek Avcı ise kendi kızının da Miray ile aynı sınıfta olduğunu, olay anına şahitlik ettiğini belirterek, sanığın aracıyla rampadan çıkarak hızını düşürmeden sağa dönerek kapı önündeki Miray'a çarptığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

2 Eylül'de, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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