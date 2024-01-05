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Öğrenci Pilot, Tedbir Amaçlı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Öğrenci Pilot, Tedbir Amaçlı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan havacılık şirketi yöneticisi Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öğrenci Pilot, Tedbir Amaçlı Hastaneye Kaldırıldı
05.01.2024 - 18:30,  Güncelleme: 18:42
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ÖĞRENCİ PİLOT, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, " Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok. Ama yine de kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasardan başka bir şey yok" dedi.

Mine AK- Yavuz YILMAZ/ YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: DHA
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