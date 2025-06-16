Öğrenciler Radyo Yayıncılığıyla İletişim Geliştiriyor

Ankara'da bir ilkokulda radyo yayıncılığı yapan 4. sınıf öğrencileri, haftalık sundukları programlarda güncel konular ve dünya gündemini okul koridorlarına taşıyor.

Altındağ Nihat Başakar İlkokulu'nda, okul yönetimi ve öğretmenler rehberliğinde kurulan ve öğrencilerin "Radyo nBi" ismini verdiği kapalı devre okul radyosu ile öğrenciler, eğitim, kültür, spor, müzik ve eğlence gibi çeşitli alanlarda programlar hazırlıyor.

Okul radyosunda haber spikerliği ve sunuculuk yapan küçükler, programlarda okullarındaki önemli gelişmelerin yanı sıra dünya ve Türkiye gündeminden haberlere de yer veriyor.

Radyo nBi'de konuklu yayın da düzenleyen öğrenciler, her hafta akademisyen, edebiyatçı veya bürokratlar gibi farklı alanlardan profesyonelleri ağırlıyor.

"Çocuklarımızın emojilerle konuştuğu bir dönemde sözlü iletişimi geliştirmeyi hedefledik"

Okul Müdürü Fevzi Buyrukçu, AA muhabirine, öğretmenler kurulunca ortaya atılan okul radyosu kurma önerisi üzerine hazırlıklar yaptıklarını ve öğrencilerin de sürece dahil olmasıyla, ocak ayından itibaren okul içinde haftalık yayınlar sunmaya başladıklarını anlattı.

Teknik altyapılarının olmadığını belirten Buyrukçu, yayınları okulun ses sistemi ve mikrofonlarıyla, müdür yardımcısı odasında kurdukları çalışma odasında kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyledi.

Buyrukçu, radyoyu öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel olarak da gelişmesi amacıyla kurduklarını vurgulayarak, "Sözlü iletişimin sık sık sekteye uğradığını düşündüğümüz ve artık gençlerimizin, çocuklarımızın kısa kelimelerle, emojilerle konuştuğu bir dönemde, çocuklarımızın sözlü iletişimini geliştirmeyi hedefledik." diye konuştu.

Okul radyosunun, hem görevli hem de dinleyici öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine değinen Buyrukçu, "Teneffüslerde, boş zamanlarda istenmeyen davranışlar sergileyen değil, artık birbiriyle konuşan, birbiriyle röportaj yapan, birbirini dinleyen öğrencilerimiz oldu. Bu bizim için gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Buyrukçu, "şehirden uzakta ama şehrin her anında, her alanında olmak isteyen" bir okul olduklarını, gelecek eğitim ve öğretim yılına yönelik çalışmalar hazırladıklarını ve internet üzerinden daha fazla kitleye ulaşacak yayınlar yapmayı planladıklarını aktardı.

"Kendimi radyoda bulmayı çok istiyorum"

Radyo nBi'nin sunucusu Recep Talha Gökmen ve haber spikeri Elasu Durak da 4. sınıfı tamamlayarak ilkokuldan mezun olacakları hafta yaptıkları son yayınla ilgili duygularını paylaştı.

Recep Talha, radyo programı sunmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu son radyo programımız olduğu için biraz hüzünlüyüm. Ancak şöyle bir şey var, buradaki yönetim masasındaki bütün arkadaşlarımızın burada çok emeği var. Ben kendimi radyoda bulmayı çok istiyorum, ortaokulda da yapmaya çalışacağım." dedi.

Elasu ise okul radyosu gibi bir imkana sahip oldukları için şanslı hissettiğini, utangaçlığını bu sayede yenerek özgüven kazandığını ve bu uğraşının ailesini de gururlandırdığını ifade etti.