Öğrenciler Sahilde Temizlik Yaptı

Öğrenciler sahilden poşet poşet çöp topladı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Dünya Çevre Günü nedeniyle Sahil Parkı'nda "Sahilimiz Temiz Kalsın" sloganıyla çöp toplama etkinliği yaptı.

Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Dünya Çevre Günü çerçevesinde Alaplı sahilindeki plastik atıkları toplamaya karar verdi. 60 kadar öğrenci, öğretmenleri ve okul müdürü Ersin Güler ile birlikte sahile gelerek eldiven maske takıp sahili temizledi.

Sahilden poşet poşet çöp toplayan gençler ardından topladıkları çöpleri ayrıştırarak etkinliği tamamladı. Etkinlikle ilgili bilgi veren okul müdürü Ersin Güler, "Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğaya katkı sağlamak, duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla Alaplı sahilini temizlemek istediler. Bende kendilerine destek oldum. Öğrencilerimizin gönüllü olarak yaptıkları projeye 60 öğrenci katıldı" dedi.

Öğrenci Sevilay Yaman da "Halkımızın dikkatini çekmek için buraya geldik. Sahilde temizlik yaptık. Katılanlara teşekkür ediyor ve herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.