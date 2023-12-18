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Öğrenciler, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri açılan sergi ile öğrendi - Son Dakika
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Öğrenciler, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri açılan sergi ile öğrendi

Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'nda öğrencilere Yerli Malı Haftası'nın amacı kurulan sergi ile anlatıldı. Öğrencilere tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgiler verilerek, Türkiye'ye özgü yerel zenginlikler tanıtıldı.

Öğrenciler, Türkiye\'nin sahip olduğu değerleri açılan sergi ile öğrendi
18.12.2023 - 22:23,  Güncelleme: 22:35
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Öğrenciler, Türkiye'nin sahip olduğu değerleri açılan sergi ile öğrendi

NİĞDE - Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'nda öğrencilere Yerli Malı Haftası'nın amacı kurulan sergi ile anlatıldı.

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle Niğde Mehmet ve Emet Aydoğan ilkokulunda, öğrencilere haftanın amaçları kurulan sergi ile öğretildi. Sergide haftanın amacına uygun malzemeler yer alırken, öğretmenler tarafından öğrencilere tutum, yatırım ve Türk malları hakkında hafta boyunca bilgiler verildi. Gıda ve yöresel ürünlerin sergisi ile Türkiye'ye özgü yerel zenginlikleri tanıtarak öğrenci ve velilere farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu Müdürü Cuma Erdemir, çocukları bu bilinçle yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti. Erdemir, "Çocuklarımızı özellikle ilkokul çağında tutum, yatırım ve Türk malları ile ilgili bilgi edinmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Geçmişten günümüze kadar kullanılan aletleri de çocuklarımıza sergiledik. Çocuklarımızın tüketecekleri ürünlerde yerli ürün kullanmasını Türkiye'de üretilen ürünlerden kullanmaları için gerekli bilgilendirmeler hafta boyunca yapıldı. İnşallah çocuklarımızı bu konuda bilinçli şekilde yetişmelerini sağlamak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin hazırlanması hakkında bilgi veren öğretmen Gündoğdu Akçam ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu hafta çocuklarımıza tutum, yatırım ve yerli malının önemi anlatıyoruz. Bu sefer haftayı farklı kutlamak istedik. Velilerimizin de desteği ile geçmişte büyüklerimize ait hatıralar, kültürümüze ait eserler ve yerli ürünlerden oluşan bir sergi açtık."

Kültürel zenginliklerin ve yerli ürünlerin yer aldığı sergiye öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA
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Aydoğan, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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