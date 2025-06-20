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Öğrencilere Karne Sevinci

Öğrencilere Karne Sevinci
20.06.2025 13:37
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Diyarbakır ve çevresindeki illerde karne dağıtım törenleri yapıldı, öğrenciler yaz tatiline girdi.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Diyarbakır'da 472 bin 541 öğrenci karnelerini aldı.

Bu kapsamda, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, okulda eğitim gören down sendromlu 14-17 yaş arası öğrencilerden oluşan +1 Ahenk Grubu folklor gösterisi sundu.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Sur Kaymakamı Asım Solak ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da iyi bir eğitim dönemini geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel öğrencilerle karne sevincini yaşamak istediklerini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Okulumuz bu yıl 24 mezun veriyor. Bu çocuklarımızın tamamına karnelerini vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Okuldaki öğretmenlerimizle de bir araya gelerek okulumuzun bazı ihtiyaçları üzerine istişarede bulunduk. İnşallah gerek bu okulumuz gerek diğer okullarımızda öğrencilerimiz başarılı bir şekilde öğrenim hayatlarına devam edecek."

Yaz mevsiminde ilgili kurumlarla çocuklar ve gençler için kurslar düzenleyeceklerini ifade eden Zorluoğlu, tüm çocuk ve gençleri kurslara davet etti.

Elazığ

Elazığ'da 10 bin öğretmenin görev yaptığı 553 okulda 122 bin öğrenci karne aldı.

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Hazardağlı İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Hatipoğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Eğitimin her geçen gün iyiye gitmesi için gayret gösteriyoruz. Depremden zarar gören binaları ve alt yapımızı güçlü hale getirdik. 2025 yılı itibarıyla okullarımızın neredeyse tamamını yenilemiş olacağız." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta 7 bin 973 öğretmenin görev yaptığı 685 okulda 180 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Birol Ekici, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile Dicle Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ekici, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Ekici ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı, okul bahçesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siirt

Siirt'te 85 bin 496 öğrenciye karneleri verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Alpaslan İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı ve öğrencilere karnelerini dağıttı.

Yağmurtepe İlkokulu'nda da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Batman

Batman'da 172 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ekrem Canalp, öğrencilere karnelerini verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Canalp, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Batman'da 172 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Canalp, "Bütün evlatlarımızı tebrik ediyorum. Batman'da her yıl artan oranda eğitimdeki başarımızı bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Mardin

Mardin'de 1213 okulda toplam 234 bin 691 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Tuncay Akkoyun, merkez Artuklu ilçesinde Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına daha iyi dinlenmiş, daha hazır halde gelecekler. Öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamızın tüm idare ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Bu yaz tatili döneminde okullarımızdaki ihtiyaçları tespit edip eksikliklerini tamamlayacağız. Okullarımızı önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hızlı bir şekilde hazırlayacağız."

Törene, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı.

Kaynak: AA

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