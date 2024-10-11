Öğretmene Darbeden İşçi Tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öğretmeni darbeden inşaat işçisi tutuklandı.
Cumhuriyet İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni R.T, dün öğrencilerin inşaata kaçırdığı top nedeniyle işçi B.K. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönen olayda R.T, darp sonucu yaralandı.
Polis ekiplerince hastaneye kaldırılan R.T'nin burnunun kırıldığı tespit edildi.
R.T'nin şikayetiyle gözaltına alınan B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının inşaata kaçan topu geri vermediği için öğretmenle tartıştığı belirtildi.
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