Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Kutlaması

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin önemini vurgulayarak 24 Kasım'ı kutladı.

24.11.2024 15:47
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Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özefsun, mesajında, öğretmenlerin bir neslin karakterini inşa eden, topluma yön veren ve yarınları şekillendiren birer mimar olarak görev yaptığını belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların bilimin ışığında, ahlakın rehberliğinde ve milli değerler doğrultusunda yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerin gününü kutlayan Özefsun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi, sizlerin ellerinde şekillenecek bir nesille mümkün olacaktır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde ifade ettiği gibi, sizlerin emeği, bir ülkenin yarınını inşa eden en güçlü temeldir. Bu yüzden, mesleğimizin önemini ve yüklediği sorumluluğu yüreklerimizde hissederek çalışmaya devam etmeliyiz. Biliyorum ki her biriniz, kimi zaman zor koşullarda, kimi zaman imkansızlıklar içinde bile vazifenizi hakkıyla yerine getirmek için büyük gayretler sarf ediyorsunuz. Bu fedakarlıklarınız, hiçbir zaman unutulmayacak ve milletimiz tarafından daima takdirle anılacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yolculuğunda birlikte yürüdüğümüz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA

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