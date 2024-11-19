Öğretmenler Günü Sergisi Açıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Geçmişten günümüze öğretmen ve okul" sergisi açıldı.
KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Tugay Kalkanlı tarafından gerçekleştirildi.
Sergide, 1940-1990 yılları arasında kullanılan sıra, kitap, siyah önlük, okul fişleri ve müzik aletleri gibi birçok materyal yer alıyor.
Sergi, hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.
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