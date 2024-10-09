Öğretmenler Zorbalığa Karşı Önlem Almalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğretmenler Zorbalığa Karşı Önlem Almalı

Öğretmenler Zorbalığa Karşı Önlem Almalı

Yelkenci, öğretmenlerin öğrencilerin psikolojik ve manevi güçlerini korumalı olduğunu vurguladı.

09.10.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Öğretmenlerin siber ve cinsel zorbalığa karşı öğrencilerin psikolojilerini, maneviyatlarını güçlü tutmak için adımlar atması gerekiyor." dedi.

Yelkenci, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen, "İzmir Öğretmen Akademileri" programının açılışında " Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmen" başlıklı sunum yaptı.

Eğitimdeki reform tartışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirten Yelkenci, "Endüstri 4.0 devriminin etkilediği bir alan olan eğitim, yaklaşık 30 yıldır tartışılmaya devam ediyor. Burada özellikle, öğrencilerin beceri odaklı programlar, öğrencilerimize düşünme, alan, sosyal ve duygusal ile okuryazarlık gibi becerilerin kazandırılması meselesi geliyor. Bu noktada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu sorunlara ciddi şekilde cevap aradığını ve verdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yapay zekanın bugün için en üst seviye teknoloji olduğunu hatırlatan Yelkenci, ülke olarak bu alanda öncü olmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bilgiler veren Yelkenci, şunları kaydetti:

"Matematiğin misyonunun artık dünyada değiştiği gibi bizim modelimizde de daha doğru bir yere oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde veriye dayalı tahmin etme modeli var. Veri analizi, veri madenciliği ve veri işletmeciliği gibi beceriler ile algoritmik düşünme becerisi var. Bunlar zaten yapay zekayı üreten beceriler. Dolayısıyla bunu uygulamaya yönelik bu şekilde hedef alabiliyorsanız yapay zekadan istifade edebiliyorsunuz demektir."

Türkiye'nin dijital teknoloji oryantasyonuna ihtiyacı olduğuna işaret eden Yelkenci, bunu da en iyi öğretmenlerin yapabileceğini vurguladı.

Öğrenme stilleri arasında görselin dijital devrimle öne çıktığını ve bunun ciddi zafiyetler yaşattığını dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:

"Görselin, dijital platformlar üzerinden krallığını ilan ettiğini görüyoruz. Ciddi anlamda bir görsel saltanatı var. Çocuklarımız artık her şeyi görsel öğrenme stilleriyle öğreniyor. Bu diğer tarafları zayıflatan görseli güçlendiren bir durum. Bu anlamda bilgi, idrak, anlam ve gerçeklik konularında ciddi zafiyetler yaşanıyor. İdrak bozulması yaşanıyor. İdrakin bir meseleyi bilgiden, algıdan içselleştirmeye kadar giden süreçler olarak aldığımızda, sadece görsel üzerinden oluşan bir idrakin olmasını gözlemliyoruz. Oyunlarda adam öldürmek çok kolay, akan kanın sıcaklığını, öldürülen kişinin acısını hissetmiyorsunuz, bu bir idrak bozulmasıdır işte. Okul öncesi çağındaki çocuklar, arkadaşlarını zalimce dövüyorlar ve bunu biz bilgisayar oyunundaki gibi oyun oynuyorduk diye açıklıyorlar. Öğretmenlerin siber ve cinsel zorbalığa karşı öğrencilerin psikolojilerini, maneviyatlarını güçlü tutmak için adımlar atması gerekiyor. Biz önce kendimizi inşa edeceğiz, sonra öğrencilere faydalı olacağız. Öğrencilere, bu hayatın anlamı ve amacı olduğunu, özgürlüklerini korumayı, hayatlarını nasıl yöneteceklerini öğreteceğiz."

Yelkenci, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yapay zeka destekli, öğrenme izlenimini takip eden bir programın tanıtımının da gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okullardaki temizlik sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Yahşi, "Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız bu konuda müjdeleri olduğunu belirtti. İnşallah önümüzdeki dönemde okullarımızda da bu konuda hem Yusuf Tekin Bakanımızın hem Ömer Faruk Yelkenci Bakan Yardımcımızın bu konuda hassasiyetini biliyoruz. Yakinen takip ettiklerini biliyoruz. Ben bu ilgi alakaları için de şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, Yelkenci'ye İzmir Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı üzerinde Filistin ve Türkiye bayraklarının yer aldığı keyfiye hediye etti.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenler Zorbalığa Karşı Önlem Almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenler Zorbalığa Karşı Önlem Almalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.