Ohana'dan Fransa ve İngiltere'ye Tepki

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, Fransa ve İngiltere'nin Filistin'i tanıyacakları açıklamasına atıfta bulunarak, "Eğer Filistin devleti dediğiniz şeyi istiyorsanız, onu Londra'da, Paris'te, ülkelerinizde kurun." dedi.

Ohana, Cenevre'deki 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, Filistin devletini tanıyacakları açıklaması yapan Fransa ve İngiltere'yi hedef aldı.

Filistin devletinin tanınmasının "Hamas'ın ödüllendirilmesi olacağını" iddia eden Ohana, bu adımın bölgeye istikrar getirmeyeceğini ileri sürdü.

Ohana, "Filistin devleti dediğiniz şeyi istiyorsanız, onu Londra'da, Paris'te, ülkelerinizde kurun." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.