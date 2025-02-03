Okul Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Okul Güvenliği Denetimi

İstanbul'da okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapıldı; emniyet müdürü öğrencilere bilgilendirme yaptı.

03.02.2025 15:49
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle kent genelindeki okulların çevrelerinde denetim yapıldı.

Okul servislerini ve şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Zeytinburnu'nda kurulan denetim noktasını ziyaret etti.

Denetim noktasında yaptığı açıklamada, kentteki 2 milyon 873 bin 827 öğrencinin güvenli, sağlıklı bir eğitim süreci geçirebilmeleri için okul çevreleri ve servislerinde güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Yıldız, "Tüm ilçelerimizde okul ve çevrelerini daha güvenli hale getirmek için çocuk şube polisimiz başta olmak üzere, asayiş ve trafik memurlarımızdan oluşan 'Mobil Okul Timlerimiz' görev yapmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim geçirmesi için her sokak, köşe ve caddede olduğumuz gibi, her okul ve çevresinde de uygulamalarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

Okul servisindeki öğrencilerle de konuşan Yıldız, emniyet kemerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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