Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Kajsa Ollongren, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sona erdirecek olası bir anlaşmanın, Moskova'nın yeniden silahlanmasını ve saldırıya geçmesini önleyecek güvenlik garantileri içermesi gerektiğini belirterek, yalnızca siyasi beyanların kalıcı barış için yeterli olmayacağını söyledi.

Ollongren, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yerine Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Schuman Güvenlik ve Savunma Forumu'nda konuştu.

Ollongren, Rusya'nın geçmişteki tutumunun gelecekteki taahhütlerine güvenilemeyeceğini gösterdiğini belirterek, olası bir barış anlaşmasının yalnızca siyasi bir deklarasyona dayanmaması gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın yeniden silahlanmasını ve Ukrayna'ya tekrar saldırmasını önleyecek güvencelerin anlaşmanın parçası olması gerektiğini ifade eden Ollongren, "Kör bir güven, caydırıcılık olmadan temenniden ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Ollongren, AB'nin Ukrayna'nın istediği gibi adil ve kalıcı bir barışı desteklediğini ancak bu barışın güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası hesap verebilirlik

Uluslararası hukuku ihlal eden ülkelerin bunun bedelini ödememesi halinde başka ülkelerin de benzer ihlallere yönelebileceği uyarısında bulunan Ollongren, dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla sayıda silahlı çatışmanın yaşandığını dile getirdi.

Ollongren, AB'nin Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) güçlü şekilde desteklediğini ve Ukrayna'ya yönelik saldırı suçu için Özel Mahkeme kurulması gibi yeni mekanizmaların oluşturulmasını desteklediğini bildirdi.

AB üyesi ülkelerin savunma harcamaları 400 milyar avroyu aştı

AB'nin güvenilir bir güvenlik ortağı olabilmesi için savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirten Ollongren, üye ülkelerin savunma harcamalarının toplamda 400 milyar avroyu aştığını, bunun, Birliğin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2,2'sine karşılık geldiğini söyledi.

Bu harcamaların iki yıl içinde 150 milyar avro daha artacağını kaydeden Ollongren, güvenin karşılıklılık, güvenilirlik ve öngörülebilirlikle tesis edilebileceğini ifade etti.

AB'nin son 20 yılda askeri ve sivil operasyonlarına 45 ülkenin personel, operasyonel kapasite ve uzmanlık desteği verdiğini belirten Ollongren, Türkiye'nin de bu katkıyı sağlayan ülkeler arasında bulunduğunu anımsattı.

Ollongren ayrıca, İngiltere'nin de yakında AB'nin sivil misyonlarına katılabileceğini duyurdu.