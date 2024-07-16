Oltu'da sel felaketinin acı izleri - Son Dakika
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Oltu'da sel felaketinin acı izleri

Oltu ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucunda köprüler yıkıldı, evler su altında kaldı ve yollar tahrip oldu. AK Parti Erzurum Milletvekilleri bölgede inceleme yaptı.

16.07.2024 21:36
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Oltu'da sel felaketinin acı izleri

Köprü yıkıldı, evleri su bastı, yollar tahrip oldu

ERZURUM - Erzurum'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Oltu ilçesinde sel sonrası ortaya çıkan manzaralar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, sel felaketi yaşanan Oltu'nun Çatak Mahallesinde inceleme yaptı.

Oltu ilçesinin Çatak Mahallesi, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Özellikle 3 gündür süren sağanak yağmur, mahallede ciddi zararlara yol açtı. Son 3 gündür yaşanan şiddetli yağış sonrası mahalledeki bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı, ara sokaklarda ise parke taşları zarar gördü. Yaklaşık 50 arı kovanı sel sularına kapılırken, mahalle yolları kısmen ulaşıma kapandı.

Oltu ilçesindeki sel felaketini yerinde inceleyen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sel felaketinden etkilenen Çatak Mahallesi'ni ziyaret etti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan ile birlikte vatandaşlarla görüşen AK Parti heyeti, yaraların en kısa sürede elbirliği sarılacağını söylediler.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, sel felaketleriyle ilgili olarak, "Bugün ikinci sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapmıştık. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ bölge müdürümüzle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

Çatak Mahallesi sakinleri ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattılar, "Bir haftadır geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz. Hayatımızda böyle bir şey yaşamadık."

Kaynak: İHA

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