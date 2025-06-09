Ömer Çelik'ten İsrail'e Madleen Tepkisi

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Çelik, "Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır" dedi.

Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İsrail'in "Madleen" isimli tekneye dönük müdahalesini "şiddetle" kınayan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."