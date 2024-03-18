Müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sevilen eserlerini seslendiren Karaoğlu, konserde Gazze'de yaşanan olaylara da vurgu yaptı.
Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Karaoğlu, "Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz, özellikle değişmeyen gündemimiz olarak Gazze'yi hatırlamak, hatırlatmak durumundayız. Gazze'de yaklaşık 6 aydır vahşi bir katliam gerçekleşiyor. Bütün bu olanlar uygar dünyanın gözü önünde oluyor. İnsanlıktan yana bir utanç ve acizlik içindeyiz." dedi.
Uygarlık o kadar gelişti ki, kıtalararası ölüm ihraç ediliyor
Ramazan ayına da değinen Karaoğlu, ramazanın rahmet ve Kur'an ayı olduğunu dile getirerek, "Biz de İstanbul ve Anadolu konserlerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Ramazan buluşmalarımızda her etkinliği bir Gazze programına dönüştürmek gayretindeyiz. Çünkü uygarlık o kadar gelişti ki artık kıtalar arası ölüm ihraç edebiliyor insanlar. Buna rağmen ramazan geliyor, Rabbimiz rahmetiyle bize kendisini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Konserlerinde son 40 yıla ait eserlerden bir seçki sunmaya çalıştığını kaydeden sanatçı, "75 yıldır devam eden bu zulmün sona ermesi için hem fiili hem kavli dualarımızla kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu da bu konserler vesilesiyle paylaşmaya çalışıyoruz. Temennimiz o ki Gazze'deki bu zulüm en kısa zamanda sona ersin." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu Belediyesi etkinliğinde sahne aldı - Son Dakika
Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü, açılan fotoğraf sergisiyle kutlandı.
Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' kapsamında Han çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile Han'da nohut üretimi yapan 9 çiftçiye 60 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 600 kilogram tohum desteği sağlandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek moral veriyor. Şimşek, müzik yeteneğini çocukları mutlu etmek ve tedavilerine katkı sunmak için kullanıyor. Hemşirelik görevini yerine getirirken aynı zamanda müzikle destek olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, müziğin hastaların moral ve motivasyonunu artırdığını vurguluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önü ve çevresinde denetimlerini sürdürdü. Fırat Anadolu Lisesi, Şehit Emrah Horoz İmam Hatip Ortaokulu, TOKİ Fırat İlkokulu, TOKİ Fırat Ortaokulu ve Hazar Anadolu Lisesi çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?