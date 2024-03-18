Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu Belediyesi etkinliğinde sahne aldı

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Müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sevilen eserlerini seslendiren Karaoğlu, konserde Gazze'de yaşanan olaylara da vurgu yaptı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Karaoğlu, "Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz, özellikle değişmeyen gündemimiz olarak Gazze'yi hatırlamak, hatırlatmak durumundayız. Gazze'de yaklaşık 6 aydır vahşi bir katliam gerçekleşiyor. Bütün bu olanlar uygar dünyanın gözü önünde oluyor. İnsanlıktan yana bir utanç ve acizlik içindeyiz." dedi.

Uygarlık o kadar gelişti ki, kıtalararası ölüm ihraç ediliyor

Ramazan ayına da değinen Karaoğlu, ramazanın rahmet ve Kur'an ayı olduğunu dile getirerek, "Biz de İstanbul ve Anadolu konserlerimizle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Ramazan buluşmalarımızda her etkinliği bir Gazze programına dönüştürmek gayretindeyiz. Çünkü uygarlık o kadar gelişti ki artık kıtalar arası ölüm ihraç edebiliyor insanlar. Buna rağmen ramazan geliyor, Rabbimiz rahmetiyle bize kendisini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Konserlerinde son 40 yıla ait eserlerden bir seçki sunmaya çalıştığını kaydeden sanatçı, "75 yıldır devam eden bu zulmün sona ermesi için hem fiili hem kavli dualarımızla kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu da bu konserler vesilesiyle paylaşmaya çalışıyoruz. Temennimiz o ki Gazze'deki bu zulüm en kısa zamanda sona ersin." şeklinde konuştu.