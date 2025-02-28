OMÜ Öğrencileri ABD'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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OMÜ Öğrencileri ABD'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Samsun'daki OMÜ öğrencileri, depreme dayanıklı yapı tasarım yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.

28.02.2025 17:10
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ABD'deki 'Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerin yoğun çalışması

SAMSUN - Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde düzenlenecek 'Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Öğrenciler, Türkiye'yi temsil edeceklerini için heyecanlı olduklarını ve sorumlulukların bilincinde olduklarını söylediler.

Depreme dayanıklı bina tasarımı konusunda dünyanın önde gelen üniversitelerinin katılacağı yarışmada, OMÜ inşaat ve mimarlık fakültesi öğrencilerinden oluşan 'EERI OMÜ' takımı Türkiye'yi temsil edecek. 1 ay sonra ABD'de gerçekleşecek yarışma için yoğun çalışan ekip, depreme dayanıklı yapı tasarlayarak yarışmada derece yapmayı hedefliyor.

" Japonya'da Kobe depremine maruz bırakacaklar"

Yarışma ve çalışmalar hakkında bilgi veren ekibin akademik danışmanlığı yapan OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, "Bu temsil hakkını kazandığımız için hem gururluyuz hem de sevinçliyiz. Arkadaşlar bu iş için ciddi bir emek verdiler. Amerika'da katılacağımız yarışmanın benzeri olan daha önce DASK tarafından Türkiye'de düzenlenen bir yarışma vardı. 2022 ve 2024 yılında arkadaşlarımız Türkiye'deki bu yarışmaya katılmıştı. 2025 yılında hem Türkiye'de düzenlenecek DASK yarışmasına hem de Amerika'da düzenlenecek Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım Yarışması'na katılma hakkı kazandılar. Amerika'daki yarışma sürecinde ilk başta bize bir problem veriyorlar. Bu seneki problemimiz ise; içerisinde 3-4 katlık kısmında yapısal boşluğu bulunan, düzensizliklere neden olacak 20 katlı bir binayı Japonya'da Kobe depremine maruz bırakacaklar. Depreme dayanıklı şekilde tasarlamamızı bizden istediler. Öncelikle bunun sayısal analizlerini gerçekleştirdik. Mimarı tasarımlarını, kullanım fonksiyonlarını arkadaşlarımız oluşturdular. Sunum hazırladılar. Bu sunumlarını Amerika'daki yarışmaya katılmak için gönderdiler ve ön elemeden geçtiler. Daha sonra maket için kullanacağımız malzemelerin tedariki ve maketin hazırlanması kısmına geçtik. Yarışmaya 1 ayımız var. Arkadaşlarımızın 2 hafta içinde maketi tamamlayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Öğrenciler ise uluslararası bir yarışmaya katılacak için sorumlulukların farkında olduklarını, heyecanlı olduklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Öğrencilerin yarışma hazırlığı sürüyor.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, San Francisco, Teknoloji, Türkiye, Deprem, Eğitim, Güncel, Samsun, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ Öğrencileri ABD'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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