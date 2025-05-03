OMÜ Rektörü TEKNOFEST Kıbrıs'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OMÜ Rektörü TEKNOFEST Kıbrıs'ta

OMÜ Rektörü TEKNOFEST Kıbrıs\'ta

Rektör Aydın, gençlerin bilimsel üretkenliğini desteklemek için TEKNOFEST Kıbrıs'a katıldı.

03.05.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST Kıbrıs'a katıldı.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gençleri teşvik eden ve bu yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen TEKNOFEST Kıbrıs'ta Prof. Dr. Aydın, üniversite stantlarını ziyaret ederek öğrenciler ve proje ekipleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte yer alan OMÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği projeleri inceleyen Aydın, yaptığı açıklamada gençlerin bilimsel üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite olarak öğrencilerimizin bu tür organizasyonlarda aktif rol almalarını destekliyor, gençlerimizin bilimsel meraklarını sahaya taşıyan her girişimin yanında yer alıyoruz." dedi.

Aydın, TEKNOFEST'in yalnızca bir teknoloji yarışması değil, aynı zamanda gençlerin yerli ve milli teknolojiye ilgisini artıran büyük bir vizyon hareketi olduğunu da vurguladı.

Etkinlikte, Türkiye ve KKTC'den çok sayıda üniversitenin yöneticilerinin, özel sektör temsilcilerinin ve teknoloji meraklılarının OMÜ standını ziyaret ettiği bildirildi.

Aydın'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın da eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknoloji, Teknofest, Etkinlik, Eğitim, Rektör, Kıbrıs, Güncel, Kıbrıs, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ Rektörü TEKNOFEST Kıbrıs'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:44:29. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Rektörü TEKNOFEST Kıbrıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.