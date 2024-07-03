On parmağında on marifet tıp öğrencisi - Son Dakika
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On parmağında on marifet tıp öğrencisi

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Erzincan'da Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer, sportif başarıları ve seslendirdiği müzik eserleriyle profesyonel sanatçıları aratmıyor. Müziğe çocuk yaşta başlayan Çalayer, ileride iyi bir doktor olup insanlığa fayda sağlamak istiyor. Ayrıca spor, folklor ve diğer sosyal etkinliklere de ilgi duyan Çalayer, akranlarına ilham olmayı hedefliyor.

03.07.2024 09:03
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On parmağında on marifet tıp öğrencisi

Geleceğin doktoru, sesi ve seslendirdiği müzik eserleriyle profesyonel sanatçıları aratmıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da Tıp Fakültesinin mezuniyet töreninde 3 yıldır sahne alan Tıp Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi Erzurumlu Begüm Cemile Çalayer, sportif başarıları ve seslendirdiği müzik eserleriyle profesyonel sanatçıları aratmıyor. Arkadaşları arasında "on parmağında on marifet" deyimiyle anılan Çalayer, müziği hobi olarak yaparken ileride iyi bir doktor olup insanlığa fayda sağlayıp, hastalarına bakmak istiyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Begüm Cemile Çalayer, üçü bitirip dördüncü sınıfa geçti. Aslen Erzurumlu Dadaş kızı ve 3 kardeşin en büyüğü olduğunu ifade eden Çalayer, Z kuşağındaki çoğu akranının ilgi duyduğu internet oyunları, sosyal medya, kafe gibi alışkanlıklardansa küçük yaşta müziğe, spora, folklora ve kendini daha geliştirebileceği faaliyetlere merak sardığını kaydetti.

EBYÜ Tıp Fakültesinin 3 yıldır mezuniyet töreninde kent protokolünün ve yüzlerce öğrenci arkadaşı ile ailelerinin huzurunda sahnede verdiği müzik konseriyle beğeni toplayan Begüm Cemile Çalayer, üniversitede ilk olarak göze gelmesini İHA muhabirine şöyle anlattı:

"Kantinde arkadaşlarımız arasında gitar çalıp söylüyorduk. İlk birinci sınıfta iken o zamanki dekan yardımcımız Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın dikkatini çekti. O da Dekanımız Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ile paylaşmış. Bunun üzerine mezuniyet töreninde sahne aldım. 3 yıldır Tıp Fakültemizin mezuniyetlerinde konser veriyorum. Mutlu oluyorum. Rektörümüze, dekanımıza, hocalarıma teşekkür ediyorum."

Müziğe çocuk yaşta Erzurum'da TRT korosunda başladığını ifade eden Çalayer, "Müzik bana keyif veriyor. Hobi olarak sürdürüyorum. Önceliğim okulum. Okulu bitirip doktor olup insanlığa fayda sağlayıp, haslarıma bakmak istiyorum" dedi.

Çocuk yaşta ailesinin desteğiyle müziğin yanı sıra spora da ağırlık verdiğini kaydeden Begüm Cemile Çalayer, "Erzurumlu olduğum için ilk kayağa başladım. Palandöken'de kayağı öğrendim, ileri seviyeye gelip sportif başarılar yakaladım. Sonra yüzmeye başladım. Yüzmede de antrenörlük seviyesine gelip belgemi aldım. Okul haricinde tatil dönemlerinde profesyonel yüzme antrenörlüğü ve hakemlik yapıyorum. Folklor da benim sevdiğim bir alan. Erzurum kadın barları, zeybek ve Kafkas oynuyorum." ifadelerine yer verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Tıp Fakültesinin öğrenci temsilcisi olduğunu da belirten Çalayer, "Akranlarıma bakıyorum birçoğu zamanını kafelerde veya benzer durumlarda geçiriyor. Ben bu şekilde büyümedim. Sportif ve sosyal etkinliklere katıldım. ve bundan dolayı da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah arkadaşlarıma ilham olabilmişimdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Çocuk, Spor, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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