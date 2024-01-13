Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz•
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Pençe-Kilit HarekAtı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.
ANKARA(DHA)
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