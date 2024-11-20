Orban'dan Ukrayna Savaşı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orban'dan Ukrayna Savaşı Uyarısı

Orban\'dan Ukrayna Savaşı Uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban, savaşın en tehlikeli iki ayının önünde olduğunu belirtti.

20.11.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Macaristan Başbakanı Orban: "(Rusya- Ukrayna Savaşı) Savaşın en tehlikeli iki ayı önümüzde"

"Trump'ın zaferiyle birlikte, barış ya da en azından ateşkes mümkün"

BUDAPEŞTE - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki savaşın şiddetlenme riski nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Orban, "Savaşın en tehlikeli iki ayı önümüzde" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'daki savaşta yaşanan son gelişmeler ve savaşın şiddetlenme riski nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. İlgili bakanlar, Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri Komutanının da katıldığı toplantıya ilişkin olarak sosyal medyada bir açıklama yayınlayan Orban, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cepheden gelen haberleri dikkatle takip ediyoruz. Bu sabah, Güvenlik Konseyi'ni topladım. Savaşın şiddetlenmesi riski hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Macaristan, ateşkes ve barış görülmelerini kararlı bir şekilde desteklemeye devam ediyor" dedi.

"Trump'ın zaferiyle birlikte, barış ya da en azından ateşkes mümkün"

Toplantının ardından görüntülü bir açıklama da yayınlayan Orban, "Bugün Çarşamba ve Ukrayna'dan endişe verici haberler var. Güvenlik Konseyi'ni bu nedenle topladım. Savaşın en tehlikeli iki ayı önümüzde. Başkan Donald Trump'ın zaferiyle birlikte, barış ya da en azından ateşkes mümkün. Fakat savaş yanlısı hükümet, ABD'de iki ay daha görevde kalacak" dedi.

"Macaristan'ın bu savaştan uzak durması gerekiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi konusuna da değinen Orban, "Ukrayna, dün Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler ateşledi ve Ruslar da daha nükleer doktrinlerini daha katı bir hale getirdiler. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bu konuya ilişkin bir rapor aldım. Önümüzdeki haftalarda savaşın şiddetlenmesi ve yayılması riski daha önce hiç olmadığı kadar yüksek durumda. Önümüzdeki aylarda bu savaştan kaçınılması için Macaristan'ın tüm bilgi, kaynak ve diplomatik tecrübesine ihtiyaç olacak. Çünkü Macaristan'ın bu savaştan uzak durması gerekiyor" dedi.

Ukrayna'daki savaşta gerginlik son birkaç gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulmasında kullanılmasına onay vermesi ve ardından Rusya'nın buna karşılık olarak nükleer doktrinini güncellemesi ile tırmanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Viktor Orban, Macaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orban'dan Ukrayna Savaşı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:39 İzmir’de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı 2 polisin durumu ağır İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 23:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: Orban'dan Ukrayna Savaşı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.