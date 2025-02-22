Orban: Ukrayna asla AB üyesi olmayacak - Son Dakika
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Orban: Ukrayna asla AB üyesi olmayacak

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olduklarını ve bu durumun değişmeyeceğini belirtti.

22.02.2025 21:39
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- Macaristan Başbakanı Orban: "Macaristan karşı olduğu sürece, Ukrayna asla AB üyesi olmayacak"

BUDAPEŞTE - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine Macarların karar vereceğini belirterek, "Macaristan ve Macarlar karşı olduğu sürece, Ukrayna asla AB üyesi olmayacak" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de gerçekleştirdiği yıllık ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'yı NATO ve Rusya arasında bir tampon bölge olarak tanımlayan Orban, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın "tampon bölge" rolüne geri döneceğini söyledi. Ukrayna'nın günün birinde AB'ye üye olup olmayacağına ilişkin kararın Macarlar tarafından verileceğini ifade eden Orban, "Macaristan ve Macarlar karşı olduğu sürece, Ukrayna asla AB üyesi olmayacak" dedi.

Orban, "Ukrayna'nın üyeliği Macaristan'daki çiftçileri mahveder. Sadece onları da değil, Macaristan'ın tüm ulusal ekonomisini yok eder" şeklinde konuştu.

AB liderlerine "hizmetçi" benzetmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde pazartesi günü Paris'te gerçekleştirilen Ukrayna zirvesini eleştiren Orban, "Paris'teki Avrupalı müttefiklerimizin toplantı fotoğraflarına baktım. Sanki ekşi elma yemiş gibi görünüyorlardı. AB, Ukrayna müzakerelerinin kendileri olmadan başlamasına alınmış. Masaya oturmak istiyorlar. Eğer büyük oyuncuların olduğu masaya oturmak istiyorsanız, etrafınıza bakıp hizmetçileri arayın. Eğer bulamazsanız, bilin ki o siziniz. Paris hakkında söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna asla NATO üyesi olmayacak"

Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını ve savaşın amacının Ukrayna topraklarını NATO yetkisi altına almak olduğunu ifade eden Orban, "Avrupa ve ABD'li liberallerin, Rusların olanları izlemekle yetineceğini düşünmüş olmaları bugün dahi gizemini koruyor. Açık olan şey, Ukrayna deneyinin başarısız olduğu. Ukrayna, ya da geriye kalanlar, yeniden Rusya ve NATO arasında bir tampon bölge olacak. Ukrayna asla bir NATO üyesi olmayacak" diye konuştu.

2 çocuklu annelere vergi muafiyeti

Konuşmasında ülke nüfusunun yaşlanmasına yönelik önlemler de açıklayan Orban, gelecekte 2 çocuklu annelerin ömür boyu vergi ödemek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Çocuk büyüten ailelerin çocuk yapmayanlara nazaran finansal açıdan dezavantajlı gibi algılanmaması gerektiğini vurgulayan Orban, "2025 yılı ekim ayında 3 çocuk politikası, 2026 yılı ocak ayında da 2 çocuk politikasını ortaya koyarak birçok adım atacağız" dedi.

"Bir insan ancak kadın ya da erkek olabilir"

Hükümetin ayrıca artan gıda fiyatlarına da tavan fiyat uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Orban, son çare olarak ise perakende firmalarının gıdadan elde edebilecekleri kar oranını sınırlandırma konusunda adım atmaya da hazır olduklarını belirtti. Macaristan anayasasını bir insanın ancak kadın ya da erkek olabileceği konusunda değiştirmeyi teklif etmeyi düşündüğünü de duyuran Orban, Budapeşte'de bu yaz planlanan yürüyüşe de değinerek, "Onur yürüyüşü organizatörlerine, bu yıl için boşuna hazırlık yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bu zaman ve para israfından başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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