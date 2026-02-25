Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramada, tenekelerde 14 ton 932 gram sahte bal ele geçirildi.
Şüpheli A.Ş'nin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen sahte bala ve çeşitli malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da 15 Ton Sahte Bal Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?