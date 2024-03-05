Ordu\'da Apiterapi Turizm Projesi Başladı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Apiterapi Turizm Öncelikleri ve Apiterapi Ürünleri" adlı eğitim projesi başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen proje çerçevesinde 25 arı ve arı ürünleri üreticisi, enstitünün 20 teknik personeli ve 5 sağlık personeli, uzmanlar tarafından eğitime tabi tutulacak.
Türkiye Apiterapi Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, enstitüde düzenlenen eğitim projesinin açılış programında, apiterapinin, bal, arı zehri, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, perga, apilarnil gibi arı ürünlerinin kullanıldığı, hastalığı önleyici ve tedavi edebilme potansiyeli taşıyan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olduğunu belirtti.
Apiterapinin dünyadaki önemli merkezlerde, özellikle bağışıklığın güçlendirilmesi, yara iyileşmesi, kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılar ve bazı solunum sistemi hastalıklarının tedavisi gibi birçok amaçla destek tedavisi olarak uygulandığını anlatan Atayoğlu, arı ürünlerinin, içerdikleri biyolojik aktif maddeler nedeniyle antioksidan, antiinflamatuvar, antimikrobiyal, antikanser ve immünstimülan etki gibi birçok faydalı özelliğe sahip olduğunu ifade etti.
Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Atayoğlu'na plaket ve teşekkür belgesi verdi.
Proje kapsamında 4 gün eğitim verilecek.
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