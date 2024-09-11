Ordu'da İlköğretim Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Ordu'da İlköğretim Haftası Coşkusu

Ordu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin heyecana ortak olduklarını belirtti. Programda öğrencilerin şiir okuması ve ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtımı da gerçekleştirildi.

11.09.2024 13:46
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Ordu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki programda, Ordu'da büyük bir sevinç ve mutluluk içerisinde 572 okul, 6 bin 447 derslikte, 119 bin 79 öğrenci ve 11 bin 497 öğretmenle bu heyecana ortak olduklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitimin bir milletin geleceğini inşa eden en önemli yapı taşı olduğunu vurguladığını belirten Vargeloğlu, "Bugün bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu bilinçle hareket ediyor ve ülkemizin geleceğini aydınlatacak nesiller yetiştirmek için büyük kararlılıkla çalışıyoruz. Eğitimi yalnızca bilgi aktarım süreci değil, aynı zamanda bilimin ve aklın ışığında toplumsal bir aydınlanma olarak görüyoruz." dedi.

Programda 4. sınıf öğrencilerinden Nehir Çağla Bektaş ile Elif Defne Arslan, "İlköğretim Haftası" adlı şiirleri okudu.

Daha sonra Vali Muammer Erol, diğer protokol üyeleri ile birinci sınıflarda ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtım törenine katıldı.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA

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