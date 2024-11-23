Ordu\'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Arda Yılmaz'ın (16) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan A.A.G. (17), K.Y. (17) ve A.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere K.Y. de salıverildi.

Öte yandan özel lisede 10. sınıf öğrencisi olan Yılmaz'ın cenazesi, Gürgentepe ilçesinde toprağa verildi.