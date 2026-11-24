Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Murat Dutkan, engellilerin akülü araçlarının bakım ve kontrollerini ücretsiz yapmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi yürütüyor.

Ülkenin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra memleketi Ordu'da mesleğini sürdüren 35 yıllık öğretmen Murat Dutkan, engellilerin kullandıkları akülü araçların periyodik bakım ve kontrollerini ücretsiz yapıyor.

Dutkan, bu kapsamda ilçede kendisine ulaşan engellilere gönüllülük esasına göre mesai saatlerinin dışında destek oluyor.

Kendisinden yardım isteyen??????? engelli vatandaşların bulunduğu yere giden Murat Dutkan, akülü araçların onarımını yaparak bu araçların yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Dutkan, AA muhabirine, Fatsa'da bazı engellilerin kullandıkları akülü araçların ara sıra arızalandığını gözlemlediğini söyledi.

Aynı zamanda okçuluk antrenörü olduğunu anlatan Dutkan, "Sporcularım arasında engelliler de vardı. Engellilere yardım etmek amacıyla araştırma içerisine girdim. Elektronik üzerine mesleğim olduğu için bu konuda hazırlıklıydım. Kendi imkanlarımla akülü araçların altyapılarını öğrendim. Bunun üzerine kendimi geliştirdim." dedi.

Engelli vatandaşlara akü, elektronik beyin ve araçların yürüyen mekanik aksamları konusunda??????? her türlü desteği sağladığını kaydeden Dutkan, bu desteği sağlarken, zaman zaman meslektaşlarından ve parça konusunda çevredeki esnaftan yardım aldığını dile getirdi.

"Yaptığımız bu çalışma kesinlikle gönüllülük esasına dayanıyor"

Engellilerin kendisine ulaşması durumunda araçlarında yaşadığı sorunu ücretsiz şekilde çözmeye gayret ettiğini ifade eden Dutkan, "Yaptığımız bu çalışma kesinlikle gönüllülük esasına dayanıyor. Biz eğitimciler olarak öğrencilerimize ve çevremize örnek olmak zorundayız. Özellikle öğrencilerimize yetiştiklerinde ve belli seviyeye ulaştıklarında bu insanlara yardım etmeleri konusunda örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dutkan, engelli vatandaşların araçlarını tamir ettikten sonra çok mutlu olduklarını??????? belirterek, "Bazı engelli vatandaşlarımız çoğu zaman araçlarını yaptıramamış ve problemler yaşamışlar. Herhangi bir ücret talep etmediğimiz için çok seviniyorlar. Bu konuda onlara yardımcı olmak ve onların gülen yüzünü görmek bizler için çok daha sevindirici." şeklinde konuştu.

"Murat öğretmen bizlere adeta ilaç gibi geldi"

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan engelli Zübeyde Kocar ise, hayatını akülü araçla sürdürdüğünü belirterek, "Akülü araç olunca zaman zaman arıza durumları söz konusu olabiliyor." dedi.

Murat öğretmeni tanımadan önce aracını farklı yerlere götürerek tamir ettirmeye çalıştığını anlatan Kocar, "Ancak bu süreçte çok sıkıntılar yaşıyordum. Murat öğretmen bizlere adeta ilaç gibi geldi. Kendisi ile 5-6 yıldır tanışıyorum. İlk 2 yıl yaşadığım sıkıntıları bana unutturdu. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kocar, aracında yaşadığı her sorunda Dutkan'ı aradığını belirterek, "Kendisi en basit arızada bile bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Murat öğretmen bunu gönüllülük esasına göre yapıyor. Kendisine teşekkür ederim. İyi ki tanıdık kendisini." ifadelerine yer verdi.