Org. Bayraktaroğlu'ndan Adalet Bakanı'na Ziyaret

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Adalet Bakanlığı'nda ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Bakanlığımızda ağırladık. Genelkurmay Başkanımıza nazik ziyareti ve içten temennileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
