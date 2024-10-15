Organik Bostanda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Organik Bostanda Uyuşturucu Operasyonu

Organik Bostanda Uyuşturucu Operasyonu

Sarıyer'de 'Bostan baba'ya ait alanda hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

15.10.2024 13:13
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SARIYER'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle 'Bostan baba' olarak bilinen Ali Tarık A.'ya ait bostana yapılan baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi. Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.

ORGANİK BOSTAN UYUŞTURUCU TARLASI ÇIKTI

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ali Tarık A.'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Ruslan Umbarov, Jabrial Najbudinov ve Rahmatulina Mariyam yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Organik Bostanda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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