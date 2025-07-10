Orhan Yüksel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşamını yitiren Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Orhan Yüksel'in (86) cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Kentteki özel bir hastanede dün hayatını kaybeden Yüksel için İzmir'deki Hacı Fatma Tatari Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Yüksel'in oğlu Levent Yüksel ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Yüksel'in naaşı, Seferihisar Kavakdere Mezarlığı'na defnedildi.

Orhan Yüksel

1958-1964 yılları arasında Gençlerbirliği formasıyla 235 maça çıkan Orhan Yüksel, kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü, en fazla forma giyen yedinci futbolcusu oldu.

1970-1971 sezonunda gol kralı ünvanını kazandığı Adanaspor'u 1. Lig'e taşıyan Yüksel, aktif futbol hayatının ardından birçok takımda teknik direktör olarak görev yaptı. Yüksel, Altınordu'da uzun yıllar oyuncu izleme antrenörü olarak çalıştı.