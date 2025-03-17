Orman Yangını Değil, İftar Kalabalığı

Orman yangını değil, iftar hazırlığı

- Sivas'ta bulunan Paşabahçe mesire alanında iftar hazırlığı yapan Sivaslıların iftara yakın aynı anda yaktıkları mangallardan çıkan yoğun duman, orman yangınlarını andıran görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta bulunan Paşabahçe mesire alanında iftar hazırlığı yapan Sivaslıların iftara yakın aynı anda yaktıkları mangallardan çıkar yoğun duman, orman yangınlarını andıran görüntüler oluşturdu.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı Ramazan Ayı'nda da misafirlerini ağırlıyor. Binlerce kişi iftarı yapmak için saatler öncesinden mesire alanında yer tutuyor. Sofralar hazırlanıyor, içilecek çorbalar, yenilecek salatalar yerinde hazırlanıyor. Sivaslıların olmazsa olmazı mangallarda pişirilecek Sivas köftesi için hazır hale getiriliyor. İftar saatine yakın aynı anda yakılan mangallardan çıkan yoğun duman ise orman yangılarını andıran görüntüler oluşturuyor.

"Havaların ısınmasını fırsat bildik"

Havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanlarının daha cazip hale geldiğini söyleyen Burak Karakaş, "Çok mutluyuz. Sivas'ta önceden havalar soğuktu. Şu anda havalar çok güzel ısındı. Arkadaşlarımla fırsat bulup toplanıp mangal keyfi eşliğinde iftar açmaya geldik. Küçüğünden yaşlısına kadar herkes Paşabahçe Mesire alanına geldi. Havaların güzel olmasıyla burası herkes için güzel bir yer ve fırsata dönüştü" şeklinde konuştu.

"Neredeyse İstanbul buraya taşınmış"

Yoğunluktan dolayı yer bulmakta zorlandıklarını ifade eden İbrahim Keskin, "Havanın güzel olması bizi direkt cezbetti. Sivas'ta 4-5 aydır devam eden soğuk hava bizi bayağı zorlamıştı. Bugünün güzel olması nedeniyle değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla birlikte Paşabahçe mesire alanına geldik. Yalnız şuanda çok fazla bir kalabalık var. Neredeyse İstanbul'u buraya taşımışlar. Ramazan ayı olduğu için insanlar evde bunalabiliyor. Pazar günü de ailelerin havanın güzel olması da değerlendirmek için güzel bir fırsat olmuş. Biz de değerlendirmek için geldik ancak çok kalabalık olduğu için yer bulamadık. Daha sonra ağacın altında güzel bir yer bulduk. İnşallah mangalımızı da iftara kadar yetiştirebiliriz" dedi.