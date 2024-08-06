Orman Yangınında Karayolları Personeli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale esnasında Karayolları Genel Müdürlüğü personeli Yusuf Mengeç hayatını kaybetti.
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken dozerin devrilmesi sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü personeli Yusuf Mengeç hayatını kaybetti.
Temmuz ayında Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş da İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti.
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