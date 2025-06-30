Orman Yangınlarına Dikkat!

Adana'da trafik polisleri, sürücülere yola atılan izmarit ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.
Ormanlık alanların yakınından geçerken hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.
Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.
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